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Больше половины американцев винят в "шатдауне" Трампа

Более половины граждан США считают, что значительная часть ответственности за приостановку работы части госорганов в стране лежит на президенте Дональде Трампе, говорится в опросе AP-NORC.

Так, 60% опрошенных заявили, что большая часть ответственности за "шатдаун" лежит на Д.Трампе, 36% заявили, что на республиканцах, а 31% считает, что на демократах.

Были среди опрошенных и те, кто полагает, что Д.Трамп несет минимальную ответственность за "шатдаун", так считает 13% опрошенных. Приблизительно столько же (14%) не возлагают ответственность на республиканцев. 27% считают, что в "шатдауне" не виноваты демократы.

Среди опрошенных 65% заявили, что они считают "шатдаун" значительной проблемой, 26% полагают, что это несущественное затруднение.

Одновременно, за строительство стены на границы с Мексикой, из-за проблем с финансированием которой и произошел "шатдаун", выступают 49% американцев. Против строительства стены - 36%.

Опрос был проведен 16-20 января, в нем приняли участие 1062 человека.

"Шатдаун" в США начался 22 декабря, когда Конгресс и Д.Трамп не смогли согласовать законопроекты о финансировании ряда госорганов в связи с разногласиями по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Д.Трамп требует выделить на стену $5,7 млрд, указывая на то, что стена поможет снизить уровень преступности в США. Демократы считают столь значительные траты неразумными. Обе стороны не признают свою вину в "шатдауне" и не могут начать переговоры для возобновления работы госорганов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ШАТДАУН, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]