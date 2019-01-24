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АПК 24.01.2019 11:08

Президент Азербайджана открыл после реконструкции овощеводческий комплекс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии после реконструкции Научно-исследовательского института овощеводства и комплекса «Производство семян овощей и картофеля», сообщает сайт главы государства.

Институт и комплекс расположены в бакинском поселке Пиршаги.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОМПЛЕКС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]