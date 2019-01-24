Президент Азербайджана открыл после реконструкции овощеводческий комплекс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии после реконструкции Научно-исследовательского института овощеводства и комплекса «Производство семян овощей и картофеля», сообщает сайт главы государства.

Институт и комплекс расположены в бакинском поселке Пиршаги.

Б.Рустамбеков