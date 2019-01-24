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Транспорт и связь 24.01.2019 11:15

Мосгортранс планирует в 2019г запустить автобусный рейс Москва-Баку

Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Мосгортранс» планирует в 2019 году открыть автобусные рейсы из Москвы в Баку.

«География маршрутов для пассажиров автостанций постоянно расширяется. Сегодня для поездок доступны более 260 междугородних и международных направлений, в том числе рейсы в Грузию, Армению, Киргизию, Польшу и Германию. В 2019 году планируется запуск рейсов в Баку», - отмечается в сообщении ГУП.

При этом конкретные сроки открытия маршрута в Азербайджан не сообщаются.

По данным ГУП, за 2018 год от автостанций «Мосгортранса» отправились более 445 тыс. рейсов. За указанный период в Москве услугами официальных междугородных и международных автобусов воспользовалось 9 млн человек.

«В прошлом году пассажиропоток на автостанциях вырос на 1,2 млн человек по сравнению с 2017 годом. Каждый день нашими пассажирами становятся 22 тыс. человек. Клиенты автостанций могут отправиться в поездки по России и в страны ближнего зарубежья, а также воспользоваться различными дополнительными сервисами», – сообщил заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

ГУП «Мосгортранс» — основной в Москве и крупнейший в Европе оператор наземного городского пассажирского транспорта.

Предприятие обслуживает 800 маршрутов наземного транспорта. Ежедневно на линиях работают 6,5 тыс. автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов, которые перевозят более 5,5 млн пассажиров.

«Мосгортранс» администрирует автостанции «Варшавская», «ВДНХ», «Красногвардейская», «Новогиреево», «Орехово», «Тёплый Стан», «Тушинская» и Международный автовокзал «Южные Ворота».

Н.Аббасова

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Тэги: МОСКВА, АВТОБУС, РЕЙС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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