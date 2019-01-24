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Сеул и Лондон создают дипканал для контактов по Brexit

Британия и Южная Корея договорились о создании дипломатической линии связи для обсуждения вопросов, связанных с выходом Соединенного Королевства из Европейского союза, сообщает агентство "Ренхап".

"Они договорились организовать горячую линию между сотрудниками двух МИД, которые занимаются этими вопросами, чтобы быстро обмениваться (информацией - ИФ) в связанных с Brexit ситуациях", - цитирует агентство выдержки из заявления МИД Южной Кореи.

По его данным, британская и южнокорейская стороны провели консультации по темам, связанным с Brexit, по итогам которых договорились о тесной координации с целью быстрого и взаимовыгодного движения к двустороннему торговому соглашению.

"Британская сторона подчеркнула, что ее торговые связи с Южной Кореей должны поддерживаться без проблем после реализации Brexit", - отмечается в нем.

Выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта этого года.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, БРИТАНИЯ, BREXIT, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]