Сеул и Лондон создают дипканал для контактов по Brexit

Британия и Южная Корея договорились о создании дипломатической линии связи для обсуждения вопросов, связанных с выходом Соединенного Королевства из Европейского союза, сообщает агентство "Ренхап".
"Они договорились организовать горячую линию между сотрудниками двух МИД, которые занимаются этими вопросами, чтобы быстро обмениваться (информацией - ИФ) в связанных с Brexit ситуациях", - цитирует агентство выдержки из заявления МИД Южной Кореи.
По его данным, британская и южнокорейская стороны провели консультации по темам, связанным с Brexit, по итогам которых договорились о тесной координации с целью быстрого и взаимовыгодного движения к двустороннему торговому соглашению.
"Британская сторона подчеркнула, что ее торговые связи с Южной Кореей должны поддерживаться без проблем после реализации Brexit", - отмечается в нем.
Выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта этого года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»