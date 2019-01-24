Минск ждет первой встречи белорусско-российской группы по интеграции, намерен обсудить вопросы энергетики и налогового маневра

Минск хотел бы обсудить на первой встрече белорусско-российской группы по интеграции вопросы энергетики и налогового маневра в РФ, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
"Вопросы энергетики, налогового маневра, конечно, для нас сегодня самые важные темы", - сказал Д.Крутой в четверг журналистам в Минске.
Он уточнил, что пока российские коллеги не выходили с инициативой провести первое заседание совместной рабочей группы. "Но я думаю, что в течение ближайшего месяца мы уже встретимся, по крайней мере, по тем направлениям, которые являются на сегодняшний день наиболее острыми", - заметил Д.Крутой.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»