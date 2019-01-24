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СНГ 24.01.2019 11:38

Минск ждет первой встречи белорусско-российской группы по интеграции, намерен обсудить вопросы энергетики и налогового маневра

Минск хотел бы обсудить на первой встрече белорусско-российской группы по интеграции вопросы энергетики и налогового маневра в РФ, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Вопросы энергетики, налогового маневра, конечно, для нас сегодня самые важные темы", - сказал Д.Крутой в четверг журналистам в Минске.

Он уточнил, что пока российские коллеги не выходили с инициативой провести первое заседание совместной рабочей группы. "Но я думаю, что в течение ближайшего месяца мы уже встретимся, по крайней мере, по тем направлениям, которые являются на сегодняшний день наиболее острыми", - заметил Д.Крутой.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, ВОПРОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]