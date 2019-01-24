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Дальнее зарубежье 24.01.2019 12:19

Профсоюз служб безопасности аэропортов Германии договорился о повышении зарплаты

Германский профсоюз работников сферы обслуживания Verdi достиг соглашения с работодателями о повышении зарплат, сообщает Deutsche Welle.

О деталях достигнутых договоренностей стороны пообещали проинформировать в течение четверга.

Профсоюз Verdi добивался повышения зарплаты с 17 евро до 20 евро в час для 23 тыс. работников, отвечающих за безопасность в аэропортах Германии. Для этого была организована серия забастовок. В частности, 15 января протестные действия охватили восемь крупных аэропортов страны. Эта забастовка стала одной из самых масштабных в ФРГ и затронула около 220 тыс. пассажиров, поскольку были отложены сотни рейсов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АЭРОПОРТЫ, ПРОФСОЮЗ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]