Профсоюз служб безопасности аэропортов Германии договорился о повышении зарплаты

Германский профсоюз работников сферы обслуживания Verdi достиг соглашения с работодателями о повышении зарплат, сообщает Deutsche Welle.

О деталях достигнутых договоренностей стороны пообещали проинформировать в течение четверга.

Профсоюз Verdi добивался повышения зарплаты с 17 евро до 20 евро в час для 23 тыс. работников, отвечающих за безопасность в аэропортах Германии. Для этого была организована серия забастовок. В частности, 15 января протестные действия охватили восемь крупных аэропортов страны. Эта забастовка стала одной из самых масштабных в ФРГ и затронула около 220 тыс. пассажиров, поскольку были отложены сотни рейсов.