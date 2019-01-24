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СНГ 24.01.2019 12:33

Белоруссия не приемлет пересмотр итогов второй мировой войны - премьер Румас

Белоруссия исходит из принципа, что пересмотров итогов второй мировой войны быть не может, заявил премьер-министр республики Сергей Румас.

"Прежде всего, мы должны исходить из основополагающего принципа - пересмотров итогов второй мировой войны быть не может", - сказал С.Румас на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Второй принцип - мы обязаны сделать все возможное для улучшения условий жизни наших ветеранов. Необходимо проявить искреннюю и сердечную заботу о людях, отстоявших свободу и независимость нашего Отечества, быстро решить их социальные, бытовые и медицинские проблемы", - подчеркнул он.

С.Румас констатировал, что, к сожалению, ветеранов осталось очень мало. По данным министерства труда и социальной защиты, на сегодняшний день в Белоруссии проживает всего чуть более 6,8 тыс. ветеранов.

"Главной задачей мероприятий, посвященных освобождению Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, является укрепление идей мира, добра и международной солидарности, сохранение исторической памяти о всех участниках войны, в том числе иностранных гражданах, сражавшихся на белорусской земле, а также о жертвах геноцида и холокоста. Наш общий лозунг "Никто не забыт - ничто не забыто" должен быть определяющим в комплексе мероприятий, проводимых как на республиканском, так и на местном уровне, в производственных коллективах, учебных заведениях, центрах науки и культуры, по месту жительства населения", - заявил премьер-министр Белоруссии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПОБЕДА, ПРАЗДНОВАНИЕ, ОРГКОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]