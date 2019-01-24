Минск и Москва продолжают переговоры по цене на газ после 2019 года - глава Минэнерго Белоруссии

Белорусско-российские переговоры по цене на газ после 2019 года продолжаются на уровне профильных ведомств и вице-премьеров, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Переговоры проводятся и на уровне профильных министерств и на уровне вице-премьеров (Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака - ИФ). Переговорный процесс продолжается", - сказал В.Каранкевич журналистам в четверг в Минске.