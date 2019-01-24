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СНГ 24.01.2019 12:40

Минск и Москва продолжают переговоры по цене на газ после 2019 года - глава Минэнерго Белоруссии

Белорусско-российские переговоры по цене на газ после 2019 года продолжаются на уровне профильных ведомств и вице-премьеров, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Переговоры проводятся и на уровне профильных министерств и на уровне вице-премьеров (Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака - ИФ). Переговорный процесс продолжается", - сказал В.Каранкевич журналистам в четверг в Минске.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]