Процессы деглобализации, наиболее ярким примером которых является выход Великобритании из Евросоюза, дорого обойдутся экономике - человечеству предстоит учиться на собственных ошибках, считает Анатолий Чубайс.

"Мировой кризис либерализма - вот что, с моей точки зрения, происходит с нами. Есть точка зрения, что это не кризис, а катастрофа либерализма. Я являюсь убежденным сторонником второй точки зрения - что это кризис. Один аргумент (в пользу этого мнения - ИФ) - человечество, проживая в условиях глобализации, уже успело в полной мере получить все ее плоды, как положительные, так и отрицательные. Человечество, начиная осторожно одной ногой пробовать воды деглобализации, пока ни фига не понимает, что это такое", - сказал глава "Роснано", выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, если Brexit пойдет по жесткому пути, без сделки с ЕС, это будет экономический "удар страшнейшей силы" по миллионам людей, который "радикально изменит их жизнь".

"Ни демократия, ни указы президента не могут отменить экономические законы. Экономике все равно, как вы проголосовали или кто у вас президент. Кто хотел деглобализацию - получите, ребята, распишитесь в полном объеме, сейчас вы начнете ощущать ее последствия", сказал А.Чубайс.

Человечество способно учиться на своих ошибках - и "сейчас начнется процесс обучения", считает он.

"Пафос моего выступления очень простой - либерализм в кризисе, да здравствует либерализм", - заключил А.Чубайс.

В конце его выступления в зал зашел бывший премьер Великобритании Тони Блэр. "Не поверите, только что говорил о Brexit", - сказал А.Чубайс, здороваясь с британским политиком.