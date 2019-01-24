Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.62 -0.39 Brent 61.14 -0.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 26 Янв 27 Янв 12°

Дальнее зарубежье 24.01.2019 13:12

Brexit запустит процесс "обучения" тех, кто мечтает о деглобализации - Чубайс

Процессы деглобализации, наиболее ярким примером которых является выход Великобритании из Евросоюза, дорого обойдутся экономике - человечеству предстоит учиться на собственных ошибках, считает Анатолий Чубайс.

"Мировой кризис либерализма - вот что, с моей точки зрения, происходит с нами. Есть точка зрения, что это не кризис, а катастрофа либерализма. Я являюсь убежденным сторонником второй точки зрения - что это кризис. Один аргумент (в пользу этого мнения - ИФ) - человечество, проживая в условиях глобализации, уже успело в полной мере получить все ее плоды, как положительные, так и отрицательные. Человечество, начиная осторожно одной ногой пробовать воды деглобализации, пока ни фига не понимает, что это такое", - сказал глава "Роснано", выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, если Brexit пойдет по жесткому пути, без сделки с ЕС, это будет экономический "удар страшнейшей силы" по миллионам людей, который "радикально изменит их жизнь".

"Ни демократия, ни указы президента не могут отменить экономические законы. Экономике все равно, как вы проголосовали или кто у вас президент. Кто хотел деглобализацию - получите, ребята, распишитесь в полном объеме, сейчас вы начнете ощущать ее последствия", сказал А.Чубайс.

Человечество способно учиться на своих ошибках - и "сейчас начнется процесс обучения", считает он.

"Пафос моего выступления очень простой - либерализм в кризисе, да здравствует либерализм", - заключил А.Чубайс.

В конце его выступления в зал зашел бывший премьер Великобритании Тони Блэр. "Не поверите, только что говорил о Brexit", - сказал А.Чубайс, здороваясь с британским политиком.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ЧУБАЙС, МНЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]