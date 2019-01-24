В Токио призывают к восстановлению демократии в Венесуэле

Власти Японии заявили, что надеются на быстрое восстановление демократии в Венесуэле, однако не стали заявлять о поддержке оппозиционера Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом.

По сообщению агентства ЭФЭ, генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что Токио рассчитывает на "как можно более быстрое восстановление демократии" в Венесуэле.

ЭФЭ отмечает, что в Токио критиковали недавнее переизбрание на второй срок президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако при этом японские власти пока не озвучивают свою позицию по Х.Гуаидо.

Ранее США, Канада, Бразилия, Аргентина и ряд других стран признали Х.Гуаидо законным лидером Венесуэлы.