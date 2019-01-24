Турция разрешила экспорт лука из Азербайджана

Азербайджанские предприниматели получили право на экспорт лука в Турцию, сообщает Агентство по пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана.
«После введенного ограничения министерством сельского и лесного хозяйства МСЛХ Турции на импорт лука из разных стран, АПБ провело «Анализ опасных рисков», выращиваемого в Азербайджане лука. Полученные результаты были направлены (в МСЛХ - ИФ) и в рамках соответствующих условий было дано разрешение на экспорт лука из Азербайджана в Турцию»,- говорится в сообщении ведомства.
АПБ отмечает, что экспортируемый в Турцию из Азербайджана лук должен быть выращен в стране и не подвергнут различным заболеваниям. В этой связи, агентство призывает предпринимателей принять во внимание требования турецкой стороны.
«Предприниматели должны учитывать происхождение и фитосанитарную безопасность лука, который хотят экспортировать. В противном случае, будут приняты меры, предусмотренные законом»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»