Поддерживая Белоруссию, РФ помогает себе - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что поддержка республики - в интересах России.
"Россия поддерживает прежде всего себя (оказывая помощь Белоруссии - ИФ)", - сказал А.Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Президента цитирует госагентство БелТА.
Глава государства заметил: порой звучат мнения, что "Россия в значительной степени поддерживает или даже кормит Беларусь". Однако, сказал он, еще со времен СССР Белоруссии выполняла роль финишного производства, своего рода сборочного цеха, закупая в России сырье и комплектующие.
"Определяя более 20 лет назад курс Беларуси, по какому направлению нам двигаться, мы все-таки однозначно решили, что Россия - не просто партнер, не просто дружественное нам государство", - продолжил президент.
Вместе с тем А.Лукашенко отметил, что в настоящее время идут разговоры о прагматичной позиции России в отношении республики. "Партнеры так партнеры. Нисколько не возражаю. Мы готовы к сотрудничеству с нашей братской Россией настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово", - подчеркнул он.
При этом белорусский лидер обратил внимание, что республика выступает против фейков и вбросов со стороны РФ. "В последнее время мне пришлось реагировать на то, что якобы белорусы бьют в Минске русских", - сказал глава государства.
Он пояснил, что когда стали разбираться, то выяснилось, что в том случае был конфликт между двумя белорусами. "А из интернета взяли и выкатили на центральные средства массовой информации, что якобы кто-то побил русского человека. Тот человек вообще далеко от русских стоит. Значит, есть спрос на эти темы. И ваш приезд как раз свидетельствует о том, что здравомыслие всегда победит, и русских с белорусами столкнуть не удастся. Никогда не удастся. По крайней мере, пока я президент", - сказал А.Лукашенко.
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