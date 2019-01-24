Спецслужба Казахстана пресекла незаконную поставку военной авиатехники в страны Ближнего Востока

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в ходе спецоперации в Алматы ликвидировали канал незаконной поставки в страны Ближнего Востока военной авиационной техники, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе КНБ республики.
По информации пресс-службы, установлено, что преступная группа, состоящая из граждан Казахстана, "намеревалась незаконно вывезти из страны авиационное оборудование, устанавливаемое на воздушных судах ряда зарубежных государств".
"16 января в ходе следственных действий произведена выемка подготовленного к отправке военного изделия с комплектующими блоками. Причастные к этой деятельности лица задержаны. Сумма противоправной сделки составила свыше $122 тыс.", - сказал собеседник агентства.
По данному факту КНБ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 286 (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено) Уголовного кодекса республики.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»