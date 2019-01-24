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СНГ 24.01.2019 14:19

Спецслужба Казахстана пресекла незаконную поставку военной авиатехники в страны Ближнего Востока

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в ходе спецоперации в Алматы ликвидировали канал незаконной поставки в страны Ближнего Востока военной авиационной техники, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе КНБ республики.

По информации пресс-службы, установлено, что преступная группа, состоящая из граждан Казахстана, "намеревалась незаконно вывезти из страны авиационное оборудование, устанавливаемое на воздушных судах ряда зарубежных государств".

"16 января в ходе следственных действий произведена выемка подготовленного к отправке военного изделия с комплектующими блоками. Причастные к этой деятельности лица задержаны. Сумма противоправной сделки составила свыше $122 тыс.", - сказал собеседник агентства.

По данному факту КНБ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 286 (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено) Уголовного кодекса республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ВОЕННЫЕ, ТЕХНИКА, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]