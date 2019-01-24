В Гяндже могут собирать до 150 белорусских комбайнов в год

Производство белорусских комбайнов предприятия «Гомсельмаш» планируется организовать на базе Гянджинского автомобильного завода (ГАЗ).

Этот вопрос обсуждался в Гомеле на встрече председателя Гомельского горисполкома Петра Кириченко с главой Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамовым, сообщает БЕЛТА.

«Есть намерение на базе ГАЗ организовать совместное с гомельским предприятием «Гомсельмаш» производство комбайнов и другой сельскохозяйственной техники», - сказал Н.Байрамов.

Азербайджанская делегация планирует провести переговоры с руководством ОАО «Гомсельмаш», познакомиться с производственными возможностями, обсудить перспективы сотрудничества на ближайшее время.

По предварительным расчетам, на совместном предприятии в Гянджа планируется выпускать примерно 100-150 комбайнов.

Гянджинский автомобильный завод имеет успешный опыт по совместному производству техники с белорусскими производителями. На базе ГАЗ работает СП по производству тракторов «Беларусь».

По итогам 2018 года в Гяндже произведено 1,303 тыс. белорусских тракторов различного назначения.

Б.Рустамбеков