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АПК 24.01.2019 12:48

В Гяндже могут собирать до 150 белорусских комбайнов в год

Производство белорусских комбайнов предприятия «Гомсельмаш» планируется организовать на базе Гянджинского автомобильного завода (ГАЗ).

Этот вопрос обсуждался в Гомеле на встрече председателя Гомельского горисполкома Петра Кириченко с главой Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамовым, сообщает БЕЛТА.

«Есть намерение на базе ГАЗ организовать совместное с гомельским предприятием «Гомсельмаш» производство комбайнов и другой сельскохозяйственной техники», - сказал Н.Байрамов.

Азербайджанская делегация планирует провести переговоры с руководством ОАО «Гомсельмаш», познакомиться с производственными возможностями, обсудить перспективы сотрудничества на ближайшее время.

По предварительным расчетам, на совместном предприятии в Гянджа планируется выпускать примерно 100-150 комбайнов.

Гянджинский автомобильный завод имеет успешный опыт по совместному производству техники с белорусскими производителями. На базе ГАЗ работает СП по производству тракторов «Беларусь».

По итогам 2018 года в Гяндже произведено 1,303 тыс. белорусских тракторов различного назначения.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, КОМБАЙНЫ, СБОРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]