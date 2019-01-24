Гутерриш призвал конфликтующие политические силы в Каракасе к диалогу

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг заявил о необходимости диалога в Венесуэле, чтобы избежать катастрофы.

"Мы надеемся, что диалог достижим, и что мы избежим эскалации, которая может привести к своего рода конфликту, способному стать катастрофой для граждан Венесуэлы и региона", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Х.Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.