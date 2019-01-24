В Тегеране выступили против иностранного вмешательства в дела Венесуэлы, надеются на мирное решение проблем

Иран осуждает любое иностранное вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и надеется, что все политические разногласия в этой стране будут урегулированы мирным путем, заявил в четверг представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

"Мы надеемся, что политические разногласия в Венесуэле будут как можно скорее решены народом и правительством страны. Для этого нужно выработать законные и мирные решения", - приводит агентство "Мехр" выдержки из заявления представителя иранского внешнеполитического ведомства.

"Иран поддерживает венесуэльское правительство и нацию перед лицом любого иностранного вмешательства во внутренние дела страны и любых незаконных действий, в том числе - таких как организация госпереворотов", - отмечается в заявлении Б.Касеми.

Накануне в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Сразу же после этого американский лидер Дональд Трамп официально признал его временным президентом. Х.Гуаидо также поддержали и другие страны, в том числе Канада, Бразилия, Парагвай и Колумбия.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал подобные действия Х.Гуаидо незаконными и объявил о разрыве отношений с Вашингтоном.