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Регион 24.01.2019 15:01

В Тегеране выступили против иностранного вмешательства в дела Венесуэлы, надеются на мирное решение проблем

Иран осуждает любое иностранное вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и надеется, что все политические разногласия в этой стране будут урегулированы мирным путем, заявил в четверг представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

"Мы надеемся, что политические разногласия в Венесуэле будут как можно скорее решены народом и правительством страны. Для этого нужно выработать законные и мирные решения", - приводит агентство "Мехр" выдержки из заявления представителя иранского внешнеполитического ведомства.

"Иран поддерживает венесуэльское правительство и нацию перед лицом любого иностранного вмешательства во внутренние дела страны и любых незаконных действий, в том числе - таких как организация госпереворотов", - отмечается в заявлении Б.Касеми.

Накануне в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Сразу же после этого американский лидер Дональд Трамп официально признал его временным президентом. Х.Гуаидо также поддержали и другие страны, в том числе Канада, Бразилия, Парагвай и Колумбия.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал подобные действия Х.Гуаидо незаконными и объявил о разрыве отношений с Вашингтоном.

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Тэги: ИРАН, МИД, ВЕНЕСУЭЛА, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]