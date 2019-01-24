В Тегеране выступили против иностранного вмешательства в дела Венесуэлы, надеются на мирное решение проблем

Иран осуждает любое иностранное вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и надеется, что все политические разногласия в этой стране будут урегулированы мирным путем, заявил в четверг представитель иранского МИД Бахрам Касеми.
"Мы надеемся, что политические разногласия в Венесуэле будут как можно скорее решены народом и правительством страны. Для этого нужно выработать законные и мирные решения", - приводит агентство "Мехр" выдержки из заявления представителя иранского внешнеполитического ведомства.
"Иран поддерживает венесуэльское правительство и нацию перед лицом любого иностранного вмешательства во внутренние дела страны и любых незаконных действий, в том числе - таких как организация госпереворотов", - отмечается в заявлении Б.Касеми.
Накануне в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.
Сразу же после этого американский лидер Дональд Трамп официально признал его временным президентом. Х.Гуаидо также поддержали и другие страны, в том числе Канада, Бразилия, Парагвай и Колумбия.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал подобные действия Х.Гуаидо незаконными и объявил о разрыве отношений с Вашингтоном.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»