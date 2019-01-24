Nissan проведет собрание акционеров в апреле для вывода Гона из совета директоров

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. начал подготовку к проведению внеочередного собрания акционеров, на котором планирует принять решение о выводе Карлоса Гона из состава совета директоров.
Общее собрание акционеров, как ожидается, будет назначено на середину апреля 2019 года.
"Повестка собрания будет ограничена вопросом вывода К.Гона и Грега Келли из совета директоров, а также назначением нового директора, который будет выдвинут Renault", - говорится в пресс-релизе Nissan.
Как сообщалось, 64-летний К.Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат в направлявшейся регуляторам отчетности и введении инвесторов и властей в заблуждение. Спустя три дня Nissan уволил К.Гона с поста председателя совета директоров.
В четверг министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что К.Гон подал в отставку с поста председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault SA, партнера Nissan.
Г.Келли был арестован в Японии вместе с К.Гоном, позднее он был отпущен под залог в отличие от К.Гона, который остается в следственном изоляторе.
Акции Nissan подорожали на 0,5% по итогам торгов в Токио в четверг.
Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу
Посол Грузии в Баку вызван в МИД, ему выражен протест в связи с установлением бюста Авагяну в Ахалкалаки – МИД Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Bank Avrasiya увеличил в 2018г активы на 11%, сократил чистую прибыль на 18%
Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана за 2018г увеличился на 56%
ФТС России планирует открыть представительство в Азербайджане
Фигурист Литвинцев доволен выступлением за Азербайджан на ЧЕ в Минске
"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне
Азербайджан вошел в список самых бюджетных туристических направлений для россиян в 2019 году
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»