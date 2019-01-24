Nissan проведет собрание акционеров в апреле для вывода Гона из совета директоров

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. начал подготовку к проведению внеочередного собрания акционеров, на котором планирует принять решение о выводе Карлоса Гона из состава совета директоров.

Общее собрание акционеров, как ожидается, будет назначено на середину апреля 2019 года.

"Повестка собрания будет ограничена вопросом вывода К.Гона и Грега Келли из совета директоров, а также назначением нового директора, который будет выдвинут Renault", - говорится в пресс-релизе Nissan.

Как сообщалось, 64-летний К.Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат в направлявшейся регуляторам отчетности и введении инвесторов и властей в заблуждение. Спустя три дня Nissan уволил К.Гона с поста председателя совета директоров.

В четверг министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что К.Гон подал в отставку с поста председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault SA, партнера Nissan.

Г.Келли был арестован в Японии вместе с К.Гоном, позднее он был отпущен под залог в отличие от К.Гона, который остается в следственном изоляторе.

Акции Nissan подорожали на 0,5% по итогам торгов в Токио в четверг.