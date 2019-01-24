Власти Белоруссии готовят национальную стратегию устойчивого развития страны до 2035 года

Национальная стратегия устойчивого развития Белоруссии до 2035 года будет сформирована в текущем году, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.
"Выстроена работа в направлении имплементации Целей устойчивого развития в стратегические и программные документы страны. Уже в текущем году будет сформирована Национальная стратегия устойчивого развития страны до 2035 года. Этот документ станет связующим звеном между приоритетами устойчивого развития на национальном уровне и глобальными целями в этой области", - сказал С.Румас, выступая на первом национальном форуме по устойчивому развитию в Минске в четверг.
Глава правительства также сообщил, что в настоящее время разрабатывается ряд стратегических документов, "реализация которых станет ощутимым вкладом в укрепление потенциала устойчивого развития лесного хозяйства, туризма, обеспечит снижение возникновения чрезвычайных ситуаций, гармонизацию государственных стандартов с международными".
По словам С.Румаса, с учетом требований повестки дня в области устойчивого развития уже скорректировано около половины действующих в стране государственных программ.
"Более того, с 1 февраля этого года подготовка любого нормативного правового акта будет осуществляться с учетом всестороннего и объективного прогноза предполагаемых последствий его приятия, включая соответствие Целям устойчивого развития. Такое решение правительство примет уже в ближайшее время", - проинформировал премьер-министр.
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