Азербайджан нашел необходимый баланс между защитой нацинтересов и хорошими деловыми отношениями с другими странами - Алиев

Президент Ильхам Алиев отмечает, что Азербайджану удалось найти баланс между защитой национальных интересов и хорошими деловыми отношениями с другими странами.
«Азербайджану удалось найти баланс между надежной защитой своих национальных интересов и хорошими деловыми отношениями с другими странами», - написал И.Алиев в своем микроблоге в Twitter.
Президент также подчеркнул, что Азербайджан модернизирует внутреннюю инфраструктуру, создавая такую, которая превратит страну в один из международных центров.
«Создание современного транспортного узла превращает Азербайджан в ключевую транзитную страну с востока на запад и с севера на юг», - подчеркнул И.Алиев.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»