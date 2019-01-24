Азербайджан нашел необходимый баланс между защитой нацинтересов и хорошими деловыми отношениями с другими странами - Алиев

Президент Ильхам Алиев отмечает, что Азербайджану удалось найти баланс между защитой национальных интересов и хорошими деловыми отношениями с другими странами.

«Азербайджану удалось найти баланс между надежной защитой своих национальных интересов и хорошими деловыми отношениями с другими странами», - написал И.Алиев в своем микроблоге в Twitter.

Президент также подчеркнул, что Азербайджан модернизирует внутреннюю инфраструктуру, создавая такую, которая превратит страну в один из международных центров.

«Создание современного транспортного узла превращает Азербайджан в ключевую транзитную страну с востока на запад и с севера на юг», - подчеркнул И.Алиев.

А.Азизов