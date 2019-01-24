Спасатели четвертый день ведут поиски футболиста, пропавшего при крушении самолета над Ла-Маншем

Поисково-спасательная операция в районе Ла-Манша, где исчез самолет, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, возобновлена в четверг утром, сообщают европейские СМИ.
Спасатели с понедельника ведут поиски пилота самолета и спортсмена. В ночное время поисковые работы прекращаются.
Полиция острова Гернси в четверг сообщила, что в настоящее время исследует прибрежные районы Нормандских островов, в частности, острова Беру, а также северную часть полуострова Котантен.
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Э.Сала, исчез в понедельник. По имеющимся данным, футболист направлялся из Франции в Великобританию.
По данным газеты The Sun, самолету удалось взлететь из французского города Нант только с четвертой попытки. Кроме того, британские СМИ сообщают, что перед вылетом Э.Сала записал аудиосообщение своим родным и близким, в котором рассказал, что боится предстоящего перелета, так как самолет выглядит так, "как будто вот-вот развалится".
В "Кардифф Сити" заявили ранее на этой неделе, что обеспокоены сообщениями о крушении самолета и ожидают подтверждения данных, согласно которым на борту находился Э.Сала.
В конце прошлой недели 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.
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