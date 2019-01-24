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Регион 24.01.2019 16:03

МИД Турции обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о вмешательстве США и ряда латиноамериканских стран во внутренние дела Венесуэлы.

"США и некоторые латиноамериканские страны неоднократно вмешивались во внутренние дела Венесуэлы", - приводит в четверг слова министра агентство "Анадолу".

Он также назвал "очень странным" тот факт, что глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы при наличии президента Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что поддержку Н.Мадуро выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Эрдоган связался с главой Венесуэлы и сказал: Мой брат Мадуро! Держись, мы с тобой!" - написал в Twitter пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

Накануне в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Сразу же после этого американский лидер Дональд Трамп официально признал его временным президентом. Х.Гуаидо поддержал ряд других стран, в том числе, Канада, Бразилия, Парагвай и Колумбия.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия Х.Гуаидо незаконными и объявил о разрыве отношений с Вашингтоном.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, США, МНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]