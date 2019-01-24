МИД Турции обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о вмешательстве США и ряда латиноамериканских стран во внутренние дела Венесуэлы.
"США и некоторые латиноамериканские страны неоднократно вмешивались во внутренние дела Венесуэлы", - приводит в четверг слова министра агентство "Анадолу".
Он также назвал "очень странным" тот факт, что глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы при наличии президента Николаса Мадуро.
Ранее сообщалось, что поддержку Н.Мадуро выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Эрдоган связался с главой Венесуэлы и сказал: Мой брат Мадуро! Держись, мы с тобой!" - написал в Twitter пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
Накануне в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Сразу же после этого американский лидер Дональд Трамп официально признал его временным президентом. Х.Гуаидо поддержал ряд других стран, в том числе, Канада, Бразилия, Парагвай и Колумбия.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия Х.Гуаидо незаконными и объявил о разрыве отношений с Вашингтоном.
Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу
Посол Грузии в Баку вызван в МИД, ему выражен протест в связи с установлением бюста Авагяну в Ахалкалаки – МИД Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Bank Avrasiya увеличил в 2018г активы на 11%, сократил чистую прибыль на 18%
Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана за 2018г увеличился на 56%
ФТС России планирует открыть представительство в Азербайджане
Фигурист Литвинцев доволен выступлением за Азербайджан на ЧЕ в Минске
"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне
Азербайджан вошел в список самых бюджетных туристических направлений для россиян в 2019 году
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»