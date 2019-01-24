В Сеуле ожидают проведения второго саммита США-КНДР в ближайшее время

В Южной Корее рассчитывают на проведение американо-северокорейского саммита в ближайшее время.

"Я полагаю, что в этом году, в ближайшее время будет проходить второй американо-северокорейский саммит",- сказал руководитель фракции Демократической партии Республики Корея Хон Ён Пё в четверг в ходе встречи в Госдуме с руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым.

Он выразил надежду, что на этом саммите будут подвижки в вопросе укрепления мира на Корейском полуострове, в том числе по проектам соединения железных дорог, газовых сетей после снятия международных санкций с Северной Кореи.