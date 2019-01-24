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Дальнее зарубежье 24.01.2019 16:18

В Сеуле ожидают проведения второго саммита США-КНДР в ближайшее время

В Южной Корее рассчитывают на проведение американо-северокорейского саммита в ближайшее время.

"Я полагаю, что в этом году, в ближайшее время будет проходить второй американо-северокорейский саммит",- сказал руководитель фракции Демократической партии Республики Корея Хон Ён Пё в четверг в ходе встречи в Госдуме с руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым.

Он выразил надежду, что на этом саммите будут подвижки в вопросе укрепления мира на Корейском полуострове, в том числе по проектам соединения железных дорог, газовых сетей после снятия международных санкций с Северной Кореи.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, США, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]