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СНГ 24.01.2019 16:34

Белорусы, украинцы и русские всегда будут вместе, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что белорусы, украинцы и русские обречены быть вместе, потому что нигде и никому не нужны.

"Помните, мы (Беларусь и Россия - ИФ) обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина", - сказал А.Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Президента цитирует его пресс-служба.

"Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история", - подчеркнул глава государства.

Обращаясь к губернатору Новосибирской области, А.Лукашенко сказал: "Беларусь как была вашим родным домом, так она и останется". "Мы полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать. Но я всегда только предупреждаю: по-человечески", - подчеркнул он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СЛАВЯНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]