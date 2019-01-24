Белорусы, украинцы и русские всегда будут вместе, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что белорусы, украинцы и русские обречены быть вместе, потому что нигде и никому не нужны.
"Помните, мы (Беларусь и Россия - ИФ) обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина", - сказал А.Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Президента цитирует его пресс-служба.
"Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история", - подчеркнул глава государства.
Обращаясь к губернатору Новосибирской области, А.Лукашенко сказал: "Беларусь как была вашим родным домом, так она и останется". "Мы полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать. Но я всегда только предупреждаю: по-человечески", - подчеркнул он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»