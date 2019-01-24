Гутерриш призывает расследовать гибель людей в Венесуэле

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал в четверг провести тщательное расследование сообщений о гибели людей в ходе беспорядков в Венесуэле, сообщает агентство ЭФЭ.

Генсек, находящийся в Давосе, пояснил, что расследование должно быть "транспарентным и независимым". Также он призвал все политические силы Венесуэлы к снижению напряженности, чтобы не допустить новые беспорядки.

Ранее поступали сообщения, согласно которым в ходе столкновений оппозиционеров с силами безопасности в Венесуэле погибли 16 человек. Речь идет о неофициальной информации.

В среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Х.Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.