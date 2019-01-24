Рост ВВП Азербайджана в 2019г ускорится до 3,2% - Sberbank CIB Investment Research

Аналитики Sberbank CIB Investment Research прогнозируют ускорение темпа роста ВВП Азербайджана в 2019 году до 3,2%.

«В 2018 году ВВП Азербайджана увеличился на 1,4%, тогда как в 2017 году рост составил всего 0,1%. Это предварительные оценки Госкомстата республики. Мы ожидаем, что в этом году рост ВВП ускорится до 3,2%», - отмечается в обзоре «Долговые рынки сегодня», которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

По оценкам Sberbank CIB Investment Research в 2019 году «инвестиционная активность и рост ВВП должны повыситься за счет стирания эффекта высокой базы сравнения 2017 года».

В обзоре отмечается, что в 2018 году позитивную динамику роста ВВП обеспечил ненефтяной сектор, где рост составил 1,8%, тогда как в нефтегазовый сектор вырос на 0,7%.

«Сопоставимый опережающий рост в 2018 году был зарегистрирован в промышленности благодаря ненефтегазовому сектору (9,1%), тогда как в нефтегазовой отрасли, по нашим оценкам, добыча сократилась на 0,9% по сравнению с 2017 годом», - указывается в документе.

Sberbank CIB Investment Research подчеркивает, что в 2018 году сохранилась тенденция улучшения динамики и в других отраслях экономики Азербайджана: в сельском хозяйстве выпуск увеличился на 4,6%, на транспорте рост составил 1,5%, оборот розничной торговли вырос на 3%.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,6%.

А.Азизов