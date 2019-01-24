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Дальнее зарубежье 24.01.2019 14:36

Мадуро никогда не имел "галочек" на страницах в Facebook и Instagram - компания

Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуров никогда не был верифицирован в соцсетях Facebook и Instagram, "галочки" с его страниц не удалялись, утверждают в компаниях.

"Николас Мадуро не был верифицирован в Facebook или в Instagram, мы не удаляли верификацию его аккаунтов. Хуан Гуайдо был верифицирован в Instagram в ноябре 2018 года, и он недавно был верифицирован в Facebook", - говорится в официальном комментарии Instagram, полученном на запрос "Интерфакса" во внешнюю пресс-службу Facebook в России. Компания Instagram принадлежит Facebook с 2012 года.

В компании подчеркнули, что стремятся "сделать всё возможное, чтобы люди знали, что подписаны на реальные аккаунты публичных лиц, знаменитостей или брендов в Instagram и Facebook". Там напомнили, что значок верификации используется для подтверждения подлинности учетных записей или страниц.

Ранее сообщалось, что профиль президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Twitter все еще обозначен "синей галочкой", которая свидетельствует о подлинности страниц публичных личностей. При этом его аккаунты в Facebook и Instagram лишились такого значка. В то же время страницы главы оппозиционного парламента Х.Гуаидо, взявшего на себя полномочия президента Венесуэлы, по-прежнему считаются подлинными.

В минувшую среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходили массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал незаконными действия по отстранению от власти президента Венесуэлы Н.Мадуро, в том числе в соцсетях. По его словам, Facebook не верифицировал официальный аккаунт Н.Мадуро, но поставил галочку на аккаунты Х.Гуаидо. Спикер обратил внимание на то, что Facebook, по сути, исполнил "заказ" Вашингтона после заявления президента США Дональда Трампа - "поставил галочку верификации на аккаунте председателя парламента".

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, FACEBOOK, РАЗЪЯСНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]