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Пекин призывает государства не вмешиваться в события в Венесуэле

КНР призывает все стороны кризиса в Венесуэле сохранять рациональность и искать политический выход из сложившейся ситуации, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя МИД Китая.

В ходе брифинга пресс-секретарь Хуа Чуньин заявила, что "все стороны конфликта должны оставаться рациональными, рассудительными и искать политического выхода из проблемы посредством мирного диалога в рамках конституции Венесуэлы".

Она отметила, что Китай "выступает против внешнего вмешательства (в дела - ИФ) Венесуэлы".

Кроме того, представитель китайского МИД призвала Венесуэлу и США относиться друг к другу с позиции взаимного уважения и невмешательства.

"Мы надеемся, что Венесуэла и Соединенные Штаты смогут уважать и относиться друг к другу на основе равноправия, а также рассматривать вопросы, связанные со взаимоотношениями двух стран, с позиции невмешательства во внутренние дела друг друга", - подчеркнула она.

В минувшую среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Х.Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

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Тэги: КИТАЙ, ВЕНЕСУЭЛА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]