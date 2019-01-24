Пекин призывает государства не вмешиваться в события в Венесуэле

КНР призывает все стороны кризиса в Венесуэле сохранять рациональность и искать политический выход из сложившейся ситуации, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя МИД Китая.
В ходе брифинга пресс-секретарь Хуа Чуньин заявила, что "все стороны конфликта должны оставаться рациональными, рассудительными и искать политического выхода из проблемы посредством мирного диалога в рамках конституции Венесуэлы".
Она отметила, что Китай "выступает против внешнего вмешательства (в дела - ИФ) Венесуэлы".
Кроме того, представитель китайского МИД призвала Венесуэлу и США относиться друг к другу с позиции взаимного уважения и невмешательства.
"Мы надеемся, что Венесуэла и Соединенные Штаты смогут уважать и относиться друг к другу на основе равноправия, а также рассматривать вопросы, связанные со взаимоотношениями двух стран, с позиции невмешательства во внутренние дела друг друга", - подчеркнула она.
В минувшую среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Х.Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»