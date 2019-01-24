Барнье отверг возможность ограничения по времени для плана по Ирландии

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье отверг возможность того, что "страховочный план" по ирландской границе будет ограничен по времени, сообщает в четверг агентство Associated Press.

В интервью немецкому радио М.Барнье подчеркнул, что ограничение "страховочного плана" по Ирландии во времени противоречит цели его введения, то есть обеспечению свободной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

Также он отверг возможность того, что Лондон и Дублин согласуют вопрос границы напрямую.

"Речь ведь не только об Ирландии. Любой товар, который переходит из Великобритании через границу в Ирландию, также попадает и на общий рынок (ЕС - ИФ)", - сказал он в интервью радио "Дойчланд-функ".

Вопрос ирландской границы является одной из ключевых проблем соглашения по Brexit, которое отверг британский парламент. Члены британского парламента опасаются, что при применении "страховочного плана", призванного сохранить прозрачную границу между республикой Ирландией и Северной Ирландией, ЕС сможет продолжить навязывать Великобритании свои таможенные нормы.

Еще при обсуждении сделки с ЕС многие британские политики предлагали ввести временные ограничения для применения "страховочного плана", однако Брюссель выступил против.