Азербайджан вошел в список самых бюджетных туристических направлений для россиян в 2019 году

Азербайджан входит в десятку наиболее удобных для россиян с точки зрения экономии финансовых средств направлений отдыха в 2019 году, сообщает туристическая метапоисковая система Momondo.

«Азербайджан занял десятую строчку мест, где россияне могут бюджетно отдохнуть в 2019 году. Перелет туда-обратно в Азербайджан и проживание в стандартном отеле (3-4 звезды - ИФ) в течение недели будут стоить туристу из России в среднем 43,4 тыс. руб.», - отмечается в информации системы.

В тройку лидеров рейтинга входят Армения (неделя отдыха обойдется в 39,4 тыс. руб.), Турция (39,6 тыс. руб.) и Латвия (39,9 тыс. руб.).

Самыми затратными для россиян местами отдыха в 2019 году Momondo называет Французскую Полинезию (перелет туда-обратно из России и недельное проживание здесь в среднем будут стоить более 270 тыс. руб.), а также острова Теркс и Кайкос, Антигуа и Барбуда, Багамы, Аруба. Семидневная поездка на эти острова в среднем обойдется от 200 тыс. руб. до 267 тыс. руб.

momondo.ru – бесплатный международный метапоиск, который сравнивает предложения на авиабилеты, отели и другие туристические услуги. Головной офис компании находится в Копенгагене, а сам сервис локализован в 30 странах мира.

Р.Бабаев