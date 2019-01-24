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ТЭК 24.01.2019 15:06

Цена нефти Mars Blend взлетела до максимума за пять лет относительно WTI из-за событий в Венесуэле

Котировки нефти марки Mars Blend, добываемой в Мексиканском заливе, подскочили до пятилетнего максимума относительно североамериканской марки WTI из-за политического кризиса в Венесуэле.

Контракт на Mars Blend в среду торговался с премией в $7 к наиболее активному фьючерсу WTI, разница увеличилась на 75 центов за баррель, сообщает агентство Bloomberg. На минувшей неделе премия подскочила на $1,65 за баррель в течение двух дней.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп заявил о признании бывшего председателя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента страны. В стране проходят многотысячные демонстрации как сторонников Х.Гуаидо, так и непризнанного США президента Николаса Мадуро.

Отмечается, что Mars Blend, производимая в Венесуэле, отличается более высоким содержанием серы и более высокой плотностью. Поставки такого типа нефти в мире активно сокращаются - только Венесуэла снизила поставки примерно на 1 млн баррелей в сутки за последние несколько лет.

Если власти США примут решение ввести санкции на экспорт нефти из Венесуэлы в связи со сложившейся политической обстановкой, это может иметь значительные последствия для мирового рынка нефти. В таком случае американские НПЗ, главные импортеры венесуэльской нефти, будут вынуждены прекратить закупки, и тогда основными покупателями топлива у страны могут стать Индия и Китай.

Попытки Венесуэлы найти других покупателей могут провалиться из-за отсутствия у них нужной инфраструктуры для переработки специфической нефти, добываемой в стране. Тем временем Китай и Индия являются давними партнерами Венесуэлы - КНР импортировала из страны 340 тыс. баррелей в сутки в 2018 году, Индия - 330 тыс. б/с.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]