Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell и один из самых престижных банков страны Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве.
Этот документ, подписанный с одним из крупнейших корпоративных клиентов Bakcell в финансовом и банковском секторах, подразумевает организацию совместной деятельности, направленной на расширение существующего партнерства между сторонами, а также реализацию совместных проектов в различных областях.
После церемонии подписания представители обеих сторон обсудили возможности создания совместных продуктов и услуг в таких областях, как телекоммуникации и банковское дело, в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного генеральным директором Bakcell Николаем Беккерсом и председателем наблюдательного совета Premium Bank Эльчином Ахмедовым.
Bakcell предоставляет телекоммуникационные услуги самого высокого качества более 3500 корпоративным клиентам, представляющим самые разные сферы деятельности. Являясь крупнейшим поставщиком корпоративных телекоммуникационных услуг во многих секторах экономики, компания предоставляет телекоммуникационные решения самого высокого качества для местных и международных компаний, работающих на Азербайджанском рынке. Команда профессионалов Bakcell готова в любой момент предоставить индивидуальную помощь компаниям, государственным структурам и другим организациям, по всем вопросам касающимся мобильной связи. Bakcell помогает корпоративным клиентам более эффективно работать и взаимодействовать со своими партнёрами и клиентами, предоставляя им надёжные и безопасные телекоммуникационные услуги, таким образом, внося свой вклад в развитие экономики и бизнес-сектора страны.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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