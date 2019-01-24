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Расходы британских потребителей в прошлом финансовом году выросли до максимума за 13 лет

Потребительские расходы в Великобритании в прошлом финансовом году, завершившемся 31 марта 2018 года, вернулись на уровни до мирового финансового кризиса, несмотря на ослабление фунта и усиление инфляции, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

За 12 месяцев средние еженедельные траты домохозяйств с поправкой на инфляцию выросли с 568,7 фунта стерлингов ($741) до 572,6 фунта ($747) - максимума с 2004-2005 фингода.

Как отмечает ONS, повышению расходов способствовало восстановление рынка труда. Занятость в Великобритании в первом квартале 2018 года достигла рекордного уровня, а доля семей, в которых нет работающих, уменьшилась до исторического минимума.

Самыми высокими в прошлом фингоду были еженедельные расходы лондонцев и жителей юго-восточной Англии - более 650 фунтов, тогда как меньше всего тратили британцы, проживающие в северо-восточных английских графствах - около 450 фунтов в неделю.

Транспортные расходы остаются главной общей статьей расходов для всех категорий населения: около 80,8 фунта в неделю (14,1%). На втором месте - жилье, топливо и электроэнергия - 76,1 фунта (13,3%), на третьем - культура и отдых (74,6 фунта, 13%). В общей сложности на транспорт, жилье, топливо, электроэнергию, отдых и развлечения британцы тратят 40% доходов.

На продукты питания и безалкогольные напитки уходит в среднем 60,6 фунта в неделю, или 10,6% доходов. Жители Северной Ирландии больше других британцев тратят на еду на вынос, а лондонцы чаще пьют алкоголь вне дома, выяснила ONS.

Сокращение реальных доходов населения из-за высокой инфляции и ослабления фунта после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) заставило британцев тратить сбережения, чтобы сохранить привычный уровень комфорта. Многие экономисты ожидают, что теперь начнется восстановление сбережений на фоне роста средней заработной платы, пишет Financial Times. Риски, связанные с Brexit без нового соглашения с ЕС, также заставят потребителей осторожнее тратить деньги.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]