Посол Грузии в Баку вызван в МИД, ему выражен протест в связи с установлением бюста Авагяну в Ахалкалаки – МИД Азербайджана

Баку выразил протест Тбилиси по факту установления в поселке Бугашен города Ахалкалаки бюста Михаилу Авагяну – участнику военной оккупации территорий Азербайджан и убийств азербайджанцев в Нагорном Карабахе.
«Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе был вызван в МИД Азербайджана, где ему было выражено требование о принятии неотложных мер по устранению данного факта, который не отвечает духу двусторонних стратегических отношений», - сказала агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Она отметила, что в связи с этим посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов также провел встречу в МИД Грузии и выразил протест Баку по данному факту.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»