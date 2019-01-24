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Карабахский конфликт 24.01.2019 15:40

Посол Грузии в Баку вызван в МИД, ему выражен протест в связи с установлением бюста Авагяну в Ахалкалаки – МИД Азербайджана

Баку выразил протест Тбилиси по факту установления в поселке Бугашен города Ахалкалаки бюста Михаилу Авагяну – участнику военной оккупации территорий Азербайджан и убийств азербайджанцев в Нагорном Карабахе.

«Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе был вызван в МИД Азербайджана, где ему было выражено требование о принятии неотложных мер по устранению данного факта, который не отвечает духу двусторонних стратегических отношений», - сказала агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что в связи с этим посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов также провел встречу в МИД Грузии и выразил протест Баку по данному факту.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]