Европейские политики призывают Каракас уважать демократические права граждан

Власти ряда европейских государств призвали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство не игнорировать призывы сограждан к демократии и уважать права жителей страны, передало агентство Associated Press.

Так, глава МИД Испании Жозеп Боррель призвал к проведению в Венесуэле досрочных выборов. По его словам, цель Испании и ЕС - "добиться проведения выборов, которые решат нынешний кризис в Венесуэле".

Агентство ЭФЭ со ссылкой на источники сообщает, что премьер Испании Педро Санчес позднее в четверг проведет телефонный разговор с Хуаном Гуаидо, объявившим себя президентом Венесуэлы.

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва призвал Н.Мадуро "понять, что его время подошло к концу". Он также заявил, что Н.Мадуро "не может игнорировать волю народа". Кроме того, А.Сантуш Силва призывал к мирному выходу из кризиса и проведению в Венесуэле свободных выборов.

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём заявила, что "необходимо уважать право народа на мирные демонстрации и свободный выбор своего лидера".

"Насилие и злоупотребление силой неприемлемо. Демократию необходимо восстановить", - заявила она.

Также, ранее датский министр иностранных дел Андерс Самуэльсен заявил, что Дания "всегда будет поддерживать легитимно избранные демократические институты - в частности, парламентскую ассамблею, включая Хуана Гуаидо".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини ранее в четверг заявила, что нельзя игнорировать массовый призыв народа Венесуэлы к демократии и свободному определению своей судьбы.

"ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать", - говорилось в заявлении главы дипломатии ЕС.

В коммюнике отмечалось, что ЕС настоятельно призывает "к немедленному политическому процессу, ведущему к свободным и заслуживающим доверия выборам, в соответствии с конституционным порядком".

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал незаконным избрание на должность президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заверил, что Европа выступает за восстановление демократии в этой стране.

В то же время, глава МИД Германии Хайко Маас в ночь на четверг призвал политиков Венесуэлы отказаться от насилия. "Мы призываем все стороны к благоразумию и отказу от насилия", - цитирует министра Twitter-аккаунт МИД ФРГ.

10 января 2019 года Н.Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. Церемония присяги прошла в здании Верховного суда, а не в парламенте, где большинство депутатов находятся в оппозиции к Н.Мадуро, президенту страны, которая живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике.

Ряд стран, в том числе США и группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались признать легитимными президентские выборы в Венесуэле. Эти страны в знак протеста приняли решение не направлять на инаугурацию своих представителей. Исключением стала Мексика.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Н.Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Хуан Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Н.Мадуро. Парламент Венесуэлы также принял декларацию, в которой Н.Мадуро назван "узурпатором".

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Х.Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января лидер оппозиции Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице - перед тысячами своих сторонников.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию. Кроме того, он обратился к "закаленному в боях народу" с призывом "собираться на защиту стабильности родины".

В свою очередь, Х.Гуаидо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле. Распоряжения Н.Мадуро он считает незаконными.