Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.62 -0.39 Brent 61.14 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 24.01.2019 15:46

Более 50% пользователей электронными устройствами в Азербайджане в 2018г сталкивались с угрозами - Лаборатория Касперского

По данным «Лаборатории Касперского», в 2018 году с различного рода локальными угрозами на своих электронных устройствах столкнулись 50,1% пользователей в Азербайджане.

«В 2018 году с различного рода локальными угрозами на своих устройствах столкнулись 50,1% азербайджанских пользователей, а 36% подверглись атакам в интернете. Помимо этого, всего за год в Азербайджане защитными решениями «Лаборатории Касперского» было заблокировано 1 млн 79,667 тыс. уникальных вредоносных ссылок», - отмечается в сообщении компании.

Что касается угроз для мобильных устройств, то в течение 2018 года с ними столкнулся каждый двадцатый пользователь в Азербайджане (6,4%). Также решениями «Лаборатории Касперского» были заблокированы 12,298 тыс. уникальных вредоносных установочных пакетов, в том числе 1 269 банковских троянов.

При этом наиболее заметным по количеству атак с видом вредоносного ПО, с которым столкнулись азербайджанские пользователи за прошедший год, стали криптомайнеры – атакам этого вида зловредов подверглись 10,2% пользователей.

«Цифровые технологии делают жизнь людей более удобной и открывают множество возможностей, но параллельно возникают и новые риски, особенно, если вопросам кибербезопасности не уделяется должное внимание. Злоумышленники наряду с атаками на мобильные устройства определили для себя новые цели – криптовалюты и финансовые системы на блокчейне. Именно поэтому очень важно уже сегодня задуматься о возможных последствиях киберинцидентов и способах их предотвращения», – считают в компании.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАСПЕРСКИЙ, УГРОЗЫ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]