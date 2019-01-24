Более 50% пользователей электронными устройствами в Азербайджане в 2018г сталкивались с угрозами - Лаборатория Касперского

По данным «Лаборатории Касперского», в 2018 году с различного рода локальными угрозами на своих электронных устройствах столкнулись 50,1% пользователей в Азербайджане.

«В 2018 году с различного рода локальными угрозами на своих устройствах столкнулись 50,1% азербайджанских пользователей, а 36% подверглись атакам в интернете. Помимо этого, всего за год в Азербайджане защитными решениями «Лаборатории Касперского» было заблокировано 1 млн 79,667 тыс. уникальных вредоносных ссылок», - отмечается в сообщении компании.

Что касается угроз для мобильных устройств, то в течение 2018 года с ними столкнулся каждый двадцатый пользователь в Азербайджане (6,4%). Также решениями «Лаборатории Касперского» были заблокированы 12,298 тыс. уникальных вредоносных установочных пакетов, в том числе 1 269 банковских троянов.

При этом наиболее заметным по количеству атак с видом вредоносного ПО, с которым столкнулись азербайджанские пользователи за прошедший год, стали криптомайнеры – атакам этого вида зловредов подверглись 10,2% пользователей.

«Цифровые технологии делают жизнь людей более удобной и открывают множество возможностей, но параллельно возникают и новые риски, особенно, если вопросам кибербезопасности не уделяется должное внимание. Злоумышленники наряду с атаками на мобильные устройства определили для себя новые цели – криптовалюты и финансовые системы на блокчейне. Именно поэтому очень важно уже сегодня задуматься о возможных последствиях киберинцидентов и способах их предотвращения», – считают в компании.

Б.Рустамбеков