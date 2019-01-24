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Лавров призывает отказаться от мыслей о вооруженном вмешательстве в Венесуэле

Россия призывает отказаться от замыслов силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Особую тревогу вызывают сигналы, которые из некоторых столиц звучат на тему о том, что не исключено и вооруженное вмешательство", - сказал С.Лавров в четверг на пресс-конференции в Алжире.

"Мы призываем категорически отказаться от подобных мыслей", - подчеркнул российский министр.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Х.Гуаидо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Среди тех, кто поддержал Н.Мадуро в создавшейся ситуации, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Д.Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события минувшей среды - как попытку госпереворота.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ВЕНЕСУЭЛА, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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