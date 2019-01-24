Фигурист Литвинцев доволен выступлением за Азербайджан на ЧЕ в Минске

Фигурист Владимир Литвинцев считает, что выступление за сборную Азербайджана пойдет ему на пользу.
«Лишь с этого сезона выступаю за Азербайджан, но никакого давления не испытываю. Все же понимают, что смена спортивного гражданства пойдет только мне на пользу», - сказал В.Литвинцев, сообщают российские СМИ.
Комментируя свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, В.Литвинцев подчеркнул, что «не ожидал, что сегодня получу «season best». Судьи оценили выступление фигуриста в 73,60 балла.
«Откатал достойно, хотя можно было бы и лучше... Доволен своими оценками, но всегда ведь можно выступить ещё лучше. Были компоненты, которые мог выполнить чище... Но сделал все, что требовались, 73 балла - хороший задел. Поддержка - на высочайшем уровне», - подчеркнул спортсмен.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»