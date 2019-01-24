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Спорт 24.01.2019 16:24

Фигурист Литвинцев доволен выступлением за Азербайджан на ЧЕ в Минске

Фигурист Владимир Литвинцев считает, что выступление за сборную Азербайджана пойдет ему на пользу.

«Лишь с этого сезона выступаю за Азербайджан, но никакого давления не испытываю. Все же понимают, что смена спортивного гражданства пойдет только мне на пользу», - сказал В.Литвинцев, сообщают российские СМИ.

Комментируя свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, В.Литвинцев подчеркнул, что «не ожидал, что сегодня получу «season best». Судьи оценили выступление фигуриста в 73,60 балла.

«Откатал достойно, хотя можно было бы и лучше... Доволен своими оценками, но всегда ведь можно выступить ещё лучше. Были компоненты, которые мог выполнить чище... Но сделал все, что требовались, 73 балла - хороший задел. Поддержка - на высочайшем уровне», - подчеркнул спортсмен.

Р.Бабаев

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Тэги: СПОРТ, ФИГУРИСТ, ЛИТВИНЦЕВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]