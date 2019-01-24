DNB прогнозирует цену Brent в $70 за баррель в 2019 году

Аналитики DNB прогнозируют среднюю цену нефти марки Brent на уровне $70 за баррель в 2019 году.

По их мнению, спрос на нефть может увеличиться на 1,1 млн баррелей в сутки. При этом рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, в этом году замедлится до 1,5 млн б/с по сравнению с 2,6 млн б/с в 2018 году.

По мнению экспертов банка, Международное энергетическое агентство недооценивает влияние санкций США на объемы производства нефти в Иране, сообщило агентство Bloomberg. Они ожидают, что ОПЕК+ продлят действие соглашения о сокращении добычи на второе полугодие текущего года.

На глобальном нефтяном рынке "в 2019 году баланс будет гораздо более жестким по сравнению со вторым полугодием прошлого года из-за снижения производства странами ОПЕК+", отмечается в обзоре DNB.

Между тем аналитики Wood Mackenzie снизили прогноз средней цены Brent в этом году до $65 за баррель с ранее ожидавшихся $66 за баррель. При этом оценка на следующий год оставлена на уровне $68 за баррель.

"В базовом сценарии мы ожидаем, что мировой спрос на нефть увеличится на 1,1 млн б/с в 2019 году и на 1,3 млн б/с в 2020 году", - отмечается в сообщении. При этом глобальные поставки вырастут на 1,4 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно, если ОПЕК+ продлят действие соглашения до конца 2020 года.

Эксперты WoodMack прогнозируют замедление темпов роста мирового ВВП с 3% в прошлом году до 2,8% в 2019 году и 2,6% в следующем году.

Маловероятными событиями (так называемыми "черными лебедями") текущего года для нефтяного рынка являются прямой военный конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, а также распад альянса Эр-Рияда и Москвы, сообщается в отчете Fitch Solutions. Также в их число входят продление приостановки работы правительства США ("шатдаун") до второго полугодия, шоковое влияние новых правил Международной морской организации (IMO) на спрос на топливо для судов, а также торговую войну, которая подорвет экономический рост в Китае.

Хотя рост добычи в 2019 году будут обеспечивать прежде всего не входящие в ОПЕК государства, риски непредвиденных событий, которые могут повлиять на поставки нефти, исходят от членов картеля, отмечается в сообщении.

Между тем консалтинговая фирма FGE прогнозирует, что мировое потребление нефти может повыситься почти на 9 млн б/с в период с 2018 года по 2025 год даже при риске замедления темпов роста мировой экономики.