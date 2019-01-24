Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0256 GBR   2.2017 TRY   0.3181

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.62 -0.39 Brent 61.14 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.01.2019 19:14

Швеция заявила о нарушении ее воздушных границ российскими самолетами

Три российских военных самолета 19 января на короткое время заходили в воздушное пространство Швеции, нарушив ее границы, сообщили вооруженные силы королевства.

"19 января российский самолет Ил-20 совершал полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей Су-27 "Фланкер" (по классификации НАТО - ИФ). К югу от Карлсхамны в Блекинге российские самолеты на короткое время без разрешения заходили в воздушное пространство над территорией Швеции", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Швеции указали, что это является нарушением воздушных границ страны и сообщили об инциденте правительству.

Тем временем, как сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, разведывательный самолет Gulfstream ВВС Швеции с выключенным устройством распознавания был обнаружен вблизи российской границы над Балтикой.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - сообщили в Минобороны.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик Гольфстрим ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера (устройства для распознавания воздушного судна - ИФ)", - отметили в российском военном ведомстве.

Там сообщили, что после удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

О дате этого инцидента не сообщается.

Минобороны также предоставило 30-секундный ролик с кадрами вылета истребителя Су-27, на них также видно как российский перехватчик сопровождает на удалении нескольких сотен метров иностранный самолёт, а затем возвращается на аэродром базирования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, РОССИЯ, САМОЛЕТЫ


Похожие новости


Обсуждение инцидента со Скрипалем в ЕС послужит хорошей основой для последующих действий - глава МИД Швеции Швеция и Россия сыграли вничью в отборочном матче футбольного Евро-2016 Глава МИД Швеции заподозрил Россию в желании блокировать отношения Украины с ЕС Глава МИД Швеции приветствует вступление России в ВТО Российский наблюдательный самолет Ан-30Б облетит Швецию и Финляндию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]