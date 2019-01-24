У Акрополя в Афинах развернули баннеры против соглашения с Македонией

Представители Коммунистической партии Греции проводят в греческой столице акцию протеста против соглашения со Скопье о переименовании Македонии, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Протестующие развернули у стен Акрополя два больших баннера красно-черного цвета, один - на английском, другой - на греческом. На них написано: "Нет - соглашению Ципраса-Заева (премьер-министры Греции и Македонии - ИФ), нет - планам США-НАТО-ЕС, нет национализму".

Ожидается, что основные акции протеста пройдут вечером в четверг у здания парламента страны. По сообщению агентства, полиция уже начала готовиться к демонстрациям. В Афинах размещены около 1,5 тыс. стражей порядка.

В четверг греческий парламент проголосует по вопросу о ратификации соглашения с Македонией о переименовании последней в Республику Северная Македония.

Голосование состоится поздним вечером, поскольку многие депутаты парламента заранее уведомили о намерении взять слово и, таким образом, дебаты затянутся.

Глава греческой оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис не раз называл соглашение "плохой сделкой". Он обещал, что его партия "сделает все возможное, чтобы не допустить ратификации соглашения в греческом парламенте".

Критики этой сделки недовольны, главным образом, тем, что в предложенном новом названии страны по-прежнему фигурирует слово "Македония", которое, по их мнению, должно использоваться только по отношению к одноименной греческой области.

Греческие СМИ указывают на то, что с большой долей вероятности соглашение в парламенте все же будет одобрено. Для ратификации необходима поддержка как минимум 151 депутата из 300.

Греция и Македония 17 июня 2018 года подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Парламент Македонии уже ратифицировал соглашение.

Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.