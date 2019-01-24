Взрыв прогремел в Дамаске - САНА

Взрыв произошел в квартале Дамаска Адави, сообщает в четверг агентство САНА.

Предполагается, что речь идет о теракте. Недалеко от места происшествия, согласно открытым данным, расположен ряд сирийских правительственных учреждений, а также - посольство РФ.