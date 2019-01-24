Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует открыть представительство в Азербайджане.

ФТС планирует открыть свои представительства еще в трех странах, сообщил журналистам первый замглавы ведомства Руслан Давыдов.

«Мы в 20 странах мира имеем представительства ФТС, и планируем еще в трех открыть свои представительства. В частности, интересная страна для нас Нидерланды, которая является крупной перевалочной базой в Европе, в том числе для Китая», - сказал он.

Р.Давыдов добавил, что также планируются открыть представительство в Азербайджане и Узбекистане.

Б.Рустамбеков