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Бизнес и законодательство 24.01.2019 17:31

ФТС России планирует открыть представительство в Азербайджане

Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует открыть представительство в Азербайджане.

ФТС планирует открыть свои представительства еще в трех странах, сообщил журналистам первый замглавы ведомства Руслан Давыдов.

«Мы в 20 странах мира имеем представительства ФТС, и планируем еще в трех открыть свои представительства. В частности, интересная страна для нас Нидерланды, которая является крупной перевалочной базой в Европе, в том числе для Китая», - сказал он.

Р.Давыдов добавил, что также планируются открыть представительство в Азербайджане и Узбекистане.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ФТС, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]