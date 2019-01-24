Евросоюз выразил единую позицию по Венесуэле, но обсуждение ситуации продолжится - представитель Могерини

Заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини по Венесуэле является позицией, которую одобрили все государства-члены Евросоюза, заявила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по иностранным делам Майя Коцьянчич.

"В заявлении мы высказались ясно в поддержку Национального собрания как института, избранного демократическим путем", - сказала М.Коцьянчич в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она отвечала на вопрос о том, что в заявлении Ф.Могерини, опубликованном накануне, нет признания полномочий Национального собрания и самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо, и не означает ли это разногласий в ЕС по ситуации в Венесуэле.

По словам М.Коцьянчич, заявление отражает позицию ЕС на данный момент.

"Сейчас происходит много контактов. Высокий представитель находится в постоянном контакте с министрами иностранных дел наших государств-членов, но и других стран тоже. Мы не только отслеживаем развитие, но и смотрим, как мы будем реагировать", - сообщила представитель Ф.Могерини.

Она отметила, что ЕС "всегда поддерживал демократическое разрешение ситуации" в Венесуэле. В частности, не так давно изучалась "идея контактной группы, которая по-прежнему остается на столе, но сейчас главная цель в том, чтобы оценить актуальную ситуацию в стране".

По ее мнению, в заявлении Ф.Могерини позиция государств-членов отражена вполне четко, что не означает прекращения обсуждения в Евросоюзе этой темы. "Консультации (членов ЕС - ИФ) продолжатся", - сказала М.Коцьянчич.

Она также напомнила, что Евросоюз не признает правительство президента Николаса Мадуро.

Дискуссии, как дальше реагировать на ситуацию в Венесуэле, в ЕС будут продолжены, заверила пресс-секретарь Ф.Могерини.

"Я полагаю, что скоро состоятся политические дискуссии. Не хочу предвосхищать, что может произойти, но мы очень внимательно следим за ситуацией", - заявила она, уклонившись от ответа на вопрос, в каком формате, на каком уровне и когда может произойти в ЕС обсуждение Венесуэлы.

При этом М.Коцьянчич подчеркнула, что работа по формированию позиции ЕС по Венесуэле началась не в момент последних событий, когда вышло постановление. "Вы знаете, что министры иностранных дел давно уже обсуждают ситуацию в Венесуэле, и есть единство союза по этому вопросу", - отметила она, повторив, что тем временем ситуация развивается.

М.Коцьянчич сочла необходимым в связи с этим напомнить два момента из последнего заявления Ф.Могерини.

Во-первых, призыв "к немедленному политическому процессу, ведущему к свободным и заслуживающим доверия выборам, в соответствии с конституционным порядком". Во-вторых, процитировала пресс-секретарь, ЕС "полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать".

В ответ на просьбу охарактеризовать события в этой стране 23 января представитель Ф.Могерини вновь сослалась на заявление главы европейской дипломатии, в котором говорится о "массовом призыве народа Венесуэлы к демократии и свободному определению своей судьбы".

М.Коцьянчич еще раз указала на то, что ситуация в Венесуэле находится в постоянном развитии, но Евросоюз отреагировал "единым образом и очень быстро". "Мы очень быстро продемонстрировали нашу поддержку, и мы поддерживаем демократические силы страны", - резюмировала представитель главы дипломатии ЕС.