Мадуро попросил Богородицу помочь венесуэльцам преодолеть разногласия

Президент Венесуэлы Николас Мадуро спустя сутки после масштабных акций протеста оппозиции поздравил сограждан с религиозным праздником и попросил Богородицу даровать согражданам примирение.
"В день Богоматери и защитницы народа города Трухильо мы отдаем должное Деве Марии. Возносим молитвы, чтобы она даровала нашей родине дух примирения", - написал он.
Днем ранее в ходе акции протеста в Каракасе лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.
В свою очередь Н.Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»