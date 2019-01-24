Мадуро попросил Богородицу помочь венесуэльцам преодолеть разногласия

Президент Венесуэлы Николас Мадуро спустя сутки после масштабных акций протеста оппозиции поздравил сограждан с религиозным праздником и попросил Богородицу даровать согражданам примирение.

"В день Богоматери и защитницы народа города Трухильо мы отдаем должное Деве Марии. Возносим молитвы, чтобы она даровала нашей родине дух примирения", - написал он.

Днем ранее в ходе акции протеста в Каракасе лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.

В свою очередь Н.Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.