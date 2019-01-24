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Дальнее зарубежье 24.01.2019 17:54

Мадуро попросил Богородицу помочь венесуэльцам преодолеть разногласия

Президент Венесуэлы Николас Мадуро спустя сутки после масштабных акций протеста оппозиции поздравил сограждан с религиозным праздником и попросил Богородицу даровать согражданам примирение.

"В день Богоматери и защитницы народа города Трухильо мы отдаем должное Деве Марии. Возносим молитвы, чтобы она даровала нашей родине дух примирения", - написал он.

Днем ранее в ходе акции протеста в Каракасе лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.

В свою очередь Н.Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, НАРОД, ПРИМИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]