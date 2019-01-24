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"Жесткий" Brexit не позволит Великобритании заключать торговые соглашения - премьер Ирландии

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что реализация "жесткого" Brexit - без соглашения между Брюсселем и Лондоном - не позволит Великобритании вести полноценные торговые отношения с прочими странами.

Агентство Associated Press сообщает, что премьер, выступая "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе в четверг, отметил, что "для британцев будет очень сложно заключать какие-либо торговые сделки". По его словам, этому помешает неопределенность ситуации с ирландской границей, причиной чего станет "жесткий" Brexit.

Л.Вардакар также заявил, что в случае "жесткого" Brexit Великобритания не только покинет общеевропейский единый рынок, но и перестанет быть участницей торговых соглашений ЕС с третьими странами, такими как Япония, Южная Корея и Канада.

Премьер при этом призвал британских депутатов поддержать выработанное Брюсселем и Лондоном соглашение по Brexit, назвав этот документ "уже имеющимся в распоряжении решением".

Вопрос ирландской границы является одной из ключевых проблем соглашения по Brexit, которое отверг британский парламент. Члены британского парламента опасаются, что при применении "страховочного плана", призванного сохранить прозрачную границу между республикой Ирландией и Северной Ирландией, ЕС сможет продолжить навязывать Великобритании свои таможенные нормы.

Еще при обсуждении сделки с ЕС многие британские политики предлагали ввести временные ограничения для срока действия "страховочного плана", однако Брюссель выступил против.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]