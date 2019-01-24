"Жесткий" Brexit не позволит Великобритании заключать торговые соглашения - премьер Ирландии

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что реализация "жесткого" Brexit - без соглашения между Брюсселем и Лондоном - не позволит Великобритании вести полноценные торговые отношения с прочими странами.
Агентство Associated Press сообщает, что премьер, выступая "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе в четверг, отметил, что "для британцев будет очень сложно заключать какие-либо торговые сделки". По его словам, этому помешает неопределенность ситуации с ирландской границей, причиной чего станет "жесткий" Brexit.
Л.Вардакар также заявил, что в случае "жесткого" Brexit Великобритания не только покинет общеевропейский единый рынок, но и перестанет быть участницей торговых соглашений ЕС с третьими странами, такими как Япония, Южная Корея и Канада.
Премьер при этом призвал британских депутатов поддержать выработанное Брюсселем и Лондоном соглашение по Brexit, назвав этот документ "уже имеющимся в распоряжении решением".
Вопрос ирландской границы является одной из ключевых проблем соглашения по Brexit, которое отверг британский парламент. Члены британского парламента опасаются, что при применении "страховочного плана", призванного сохранить прозрачную границу между республикой Ирландией и Северной Ирландией, ЕС сможет продолжить навязывать Великобритании свои таможенные нормы.
Еще при обсуждении сделки с ЕС многие британские политики предлагали ввести временные ограничения для срока действия "страховочного плана", однако Брюссель выступил против.
Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу
Посол Грузии в Баку вызван в МИД, ему выражен протест в связи с установлением бюста Авагяну в Ахалкалаки – МИД Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Грузия в 2018г увеличила импорт пшеницы на 11,8%, часть продукции поставлена из Азербайджана
Нефть движется разнонаправленно на данных о запасах в США, Brent опустилась до $60,98 за баррель
Германский инвестор запустил в Казахстане крупнейшую СЭС в Центральной Азии
Фигурист Литвинцев доволен выступлением за Азербайджан на ЧЕ в Минске
"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне
Азербайджан вошел в список самых бюджетных туристических направлений для россиян в 2019 году
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»