Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана за 2018г увеличился на 56%

Объем операций с ценными бумагами в Азербайджане в 2018 году составил 24 млрд 554,8 млн манатов, что на 56,2% выше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным MBNP, объем операций с корпоративными ценными бумагами в Азербайджане в 2018 году сократился на 40% – до 2 млрд 196 млн манатов.

При этом, объем операций с акциями составил 925,1 млн манатов (спад на 54,5%), в том числе на первичном рынке – 647,7 млн манатов (спад на 65,4%), вторичном рынке – 277,4 млн манатов (рост на 73,2%).

Объем операций с корпоративными облигациями в 2018 году сократился на 22% - до 1 млрд 270,9 млн манатов, в том числе на первичном рынке номинированных в манатах – 209,8 млн манатов (спад на 22,3%), на первичном рынке номинированных в долларах США – 469,4 млн манатов (рост в 3,7 раза), на вторичном рынке номинированных в манатах – 437,8 млн манатов (рост в 2,1 раза), на вторичном рынке номинированных в долларах – 153,9 млн манатов (спад в 2 раза).

По данным MBNP, в 2018 года объем операций с государственными ценными бумагами вырос в 2,2 раза – до 13 млрд 340,5 млн манатов.

Объем операций с производными ценными бумагами в 2018 году составил 8 млрд 406,5 млн манатов (рост на 41,5%).

А. Мамедов