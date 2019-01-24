Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана за 2018г увеличился на 56%

Объем операций с ценными бумагами в Азербайджане в 2018 году составил 24 млрд 554,8 млн манатов, что на 56,2% выше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
По данным MBNP, объем операций с корпоративными ценными бумагами в Азербайджане в 2018 году сократился на 40% – до 2 млрд 196 млн манатов.
При этом, объем операций с акциями составил 925,1 млн манатов (спад на 54,5%), в том числе на первичном рынке – 647,7 млн манатов (спад на 65,4%), вторичном рынке – 277,4 млн манатов (рост на 73,2%).
Объем операций с корпоративными облигациями в 2018 году сократился на 22% - до 1 млрд 270,9 млн манатов, в том числе на первичном рынке номинированных в манатах – 209,8 млн манатов (спад на 22,3%), на первичном рынке номинированных в долларах США – 469,4 млн манатов (рост в 3,7 раза), на вторичном рынке номинированных в манатах – 437,8 млн манатов (рост в 2,1 раза), на вторичном рынке номинированных в долларах – 153,9 млн манатов (спад в 2 раза).
По данным MBNP, в 2018 года объем операций с государственными ценными бумагами вырос в 2,2 раза – до 13 млрд 340,5 млн манатов.
Объем операций с производными ценными бумагами в 2018 году составил 8 млрд 406,5 млн манатов (рост на 41,5%).
А. Мамедов
Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу
Посол Грузии в Баку вызван в МИД, ему выражен протест в связи с установлением бюста Авагяну в Ахалкалаки – МИД Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Фигурист Литвинцев доволен выступлением за Азербайджан на ЧЕ в Минске
"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне
Азербайджан вошел в список самых бюджетных туристических направлений для россиян в 2019 году
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Лавров призывает отказаться от мыслей о вооруженном вмешательстве в Венесуэле
Европейские политики призывают Каракас уважать демократические права граждан
Ким Чен Ын распорядился начать подготовку ко второму саммиту США-КНДР - СМИ
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку состоялась встреча жителей блокадного Ленинграда с молодежью
Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»