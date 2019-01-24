Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу

Исполнительная власть Баку отказала оппозиционному Национальному совету демократических сил в проведении 26 января митинга.
«Мы сегодня официально уведомили Нацсовет об отказе в проведении митинга 26 января. Причина отказа указана в письме», - сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» представитель ИВ Баку.
В тоже время в Нацсовете сообщили, что ИВ аргументировала отказ в проведении митинга нарушением общественного порядка со стороны оппозиции после предыдущей акции 19 января и при посещении Аллеи шехидов 20 января.
Кроме этого, начальник полиции Баку Миргафар Сеидов обратился в мэрию с просьбой не санкционировать митинги оппозиции.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»