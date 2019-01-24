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Внутренняя политика 24.01.2019 18:33

Мэрия Баку отказала оппозиции в проведении митинга в субботу

Исполнительная власть Баку отказала оппозиционному Национальному совету демократических сил в проведении 26 января митинга.

«Мы сегодня официально уведомили Нацсовет об отказе в проведении митинга 26 января. Причина отказа указана в письме», - сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» представитель ИВ Баку.

В тоже время в Нацсовете сообщили, что ИВ аргументировала отказ в проведении митинга нарушением общественного порядка со стороны оппозиции после предыдущей акции 19 января и при посещении Аллеи шехидов 20 января.

Кроме этого, начальник полиции Баку Миргафар Сеидов обратился в мэрию с просьбой не санкционировать митинги оппозиции.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]