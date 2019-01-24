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Регион 24.01.2019 22:00

США ввели санкции против воюющих в Сирии иранских военизированных формирований

Минфин США в четверг ввел санкции в отношении двух воюющих в Сирии военных формирований, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и двух авиакомпаний, имеющих связи с авиакомпанией Mahan Air и поставляющих в Сирию оружие, говорится в сообщении ведомства.

Под блокирующие санкции США попала бригада ополченцев "Зайнабиюн", состоящая из проживающих в Иране пакистанских беженцев-шиитов и действующая, по версии Минфина США, под руководством КСИР. Также в санкционный список внесена афганская шиитская организация "Фатимиюн", которая также сформирована из беженцев-афганцев, проживающих в Иране, и которую также связывают с КСИР. Оба формирования участвуют в военном конфликте в Сирии на стороне правительственных сил САР.

"Жестокий иранский режим эксплуатирует сообщества беженцев в Иране, лишает их доступа к базовым социальным услугам, таким как образование, и использует их как живые щиты в сирийском конфликте", - приводятся в пресс-релизе Минфина слова главы ведомства Стивена Мнучина.

Минфин также ввел санкции в отношении иранской грузовой авиакомпании Fars Air Qeshm, связанной с гражданской авиакомпанией Mahan Air, которую обвиняют в участии в военных операциях в интересах Ирана, и двух самолетов Boeing B-747, принадлежащих компании Qeshm.

В Минфине предупредили, что те, кто оказывают поддержку в эксплуатации данных самолетов, также могут попасть под американские санкции.

Еще одна попавшая под санкции авиакомпания - Flight Travel LLC, штаб-квартира которой, по данным Минфина США, расположена в Ереване. Ее также связывают с Mahan Air.

Блокирующие санкции США подразумевают заморозку активов попавший под рестрикции физических и юридических лиц на территории США и запрет на въезд в Соединенные Штаты.

21 января Германия объявила о запрете для иранской авиакомпании Mahan Air на полеты в страну. В Берлине подчеркнули, что данное решение связано с опасениями в вопросах безопасности и подозрениях, что Тегеран использует авиакомпанию для военных целей.

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Тэги: США, ИРАН, СИРИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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