Германский инвестор запустил в Казахстане крупнейшую СЭС в Центральной Азии

Запуск в эксплуатацию солнечной электростанции SES Saran (ТОО "СЭС Сарань") установленной мощностью 100 МВт состоялся в четверг в городе Сарани Карагандинской области (центральная часть Казахстана), передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Стоимость проекта составила $137 млн. Главным инвестором выступил Йоахим Голдбек (Joachim Goldbeck, Германия), владелец Joachim Goldbeck Holding GmbH и генеральный директор Solarnet GmbH.

Основными партнерами проекта стали Schneider Electric и Grass Engineering.

По данным пресс-службы областной администрации, на сегодняшний день SES Saran является самой мощной в Центральной Азии. Площадь солнечного поля - 164 га. Здесь установлены 307 тыс. солнечных модулей компании Canadian Solar. Безрамочная технология glas-glas не позволяет задерживаться на поверхности панелей снегу и образовываться наледи зимой и пыли в летний период. "Панели выдают 10-15 МВт даже в пасмурные дни. Срок службы составляет 40 лет", - говорится в пресс-релизе.

"Прежде чем вложить деньги в проект, инвесторы провели соответствующие исследования, которые показали, что зимой при низких температурах возникает эффект естественного охлаждения, что позволяет гораздо лучше генерировать электроэнергию, чем в условиях жаркого климата", - отметил генеральный директор ТОО "SES Saran" Евгений Гребенников.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $51,3 млн, Зеленый климатический фонд - $22,2 млн в строительство в Сарани СЭС мощностью 100 МВт. Соответствующее кредитное соглашение было подписано в ноябре 2018 года с ТОО "СЭС Сарань", учрежденная германской Joachim Goldbeck Holding GmbH.

Solarnet была учреждена Й.Голдбеком в 2016 году как международная компания, специализирующаяся на строительстве солнечных фотоэлектрических установок "под ключ" в коммерческих и промышленных масштабах.