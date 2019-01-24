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АПК 24.01.2019 20:30

Грузия в 2018г увеличила импорт пшеницы на 11,8%, часть продукции поставлена из Азербайджана

Грузия в 2018 году импортировала 575,6 тыс. тонн пшеницы, что на 11,8% больше показателя 2017 года, сообщили "Интерфаксу" в Национальной службе статистики.

Как и в предыдущем году, поставки осуществлялись в основном из России, откуда было ввезено 482,4 тыс. тонн пшеницы (83,8% всего объема импорта). Пшеница поставлялась также из Казахстана (88,9 тыс. тонн, 15,4%) и небольшими партиями из Турции, с Украины, из Австрии и Азербайджана.

Импорт в Грузию пшеничной муки в прошлом году снизился на 2,7% - до 14,6 тыс. тонн. В том числе из РФ было поставлено 10,8 тыс. тонн (74% всего импорта муки). Остальной объем был импортирован из Белоруссии (1,5 тыс. тонн), с Украины (1,2 тыс. тонн), а также из Азербайджана, Казахстана, Италии, Литвы, Франции, Австрии.

По данным статслужбы, в денежном выражении импорт пшеницы составил $114,9 млн (рост за год на 17%), муки - $4 млн (снижение на 2,4%).

Грузия ежегодно потребляет 750-800 тыс. тонн пшеницы, обеспечивая потребности в ней за счет собственного производства лишь на 15-20%.

Производство пшеницы в Грузии в 2017 году составило 97,9 тыс. тонн, что на 22,7% меньше, чем в предыдущем году. Данные по урожаю 2018 года, который прогнозировался в объеме до 230 тыс. тонн, пока не опубликованы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПШЕНИЦА, ИМПОРТ, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]