Грузия в 2018г увеличила импорт пшеницы на 11,8%, часть продукции поставлена из Азербайджана

Грузия в 2018 году импортировала 575,6 тыс. тонн пшеницы, что на 11,8% больше показателя 2017 года, сообщили "Интерфаксу" в Национальной службе статистики.
Как и в предыдущем году, поставки осуществлялись в основном из России, откуда было ввезено 482,4 тыс. тонн пшеницы (83,8% всего объема импорта). Пшеница поставлялась также из Казахстана (88,9 тыс. тонн, 15,4%) и небольшими партиями из Турции, с Украины, из Австрии и Азербайджана.
Импорт в Грузию пшеничной муки в прошлом году снизился на 2,7% - до 14,6 тыс. тонн. В том числе из РФ было поставлено 10,8 тыс. тонн (74% всего импорта муки). Остальной объем был импортирован из Белоруссии (1,5 тыс. тонн), с Украины (1,2 тыс. тонн), а также из Азербайджана, Казахстана, Италии, Литвы, Франции, Австрии.
По данным статслужбы, в денежном выражении импорт пшеницы составил $114,9 млн (рост за год на 17%), муки - $4 млн (снижение на 2,4%).
Грузия ежегодно потребляет 750-800 тыс. тонн пшеницы, обеспечивая потребности в ней за счет собственного производства лишь на 15-20%.
Производство пшеницы в Грузии в 2017 году составило 97,9 тыс. тонн, что на 22,7% меньше, чем в предыдущем году. Данные по урожаю 2018 года, который прогнозировался в объеме до 230 тыс. тонн, пока не опубликованы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»